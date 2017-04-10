Erman Toroğlu: Galatasaray'ın Bu Kadar Rezil Olacağını Tahmin Etmiyordum

Erman Toroğlu, Başakşehir - Galatasaray maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu ve Galatasaray ile Igor Tudor'a sert eleştirilerde bulundu. İşte Erman Toroğlu'nun sözleri...

"SEMİH'TEN SAĞ BEK OLMAZ"

"Galatasaray takımında top kapacak bir tane adam göstersene. Semih'ten sağ bek yapmaya kalkmak, benden ABD'ye başkan yapmak gibi olur. Semih'ten sağ bek olmaz. Duran topta Yalçın'ın karşısına Josue'yi koydular. İnanamadım. Böyle bir rezillik var mı? Muslera'nın yüzünü görüyor musun? Sen bu anlayış ile Muslera'yı seneye tutamazsın. Kiralık katil olarak tuttular, temizleyecek ve yollayacaklar. Fenerbahçe'de de bir İtalyan tuttular"

"FUTBOLCULAR TERİM'İ İSTİYOR"

"Futbolcuların falan Fatih Terim'i ziyaret ettiği, istediği söyleniyor. Futbolcuların hocam seneye gel başımıza dediği söyleniyor. Şenol Güneş'in de milli takıma doğru yol aldığı söyleniyor. Bunlar tabi dedikodu şu anda. Şenol Güneş şampiyon yaparsa kendisi gider zaten zannediyorum. Bu teknik direktöre bir şeyler söylenmiş, belli. Bu teknik direktörü kullanıp atacaklar gibi geliyor. Bu teknik direktör bunları yapacaksa, seneye bundan fayda gelmez. Senin cezan bitmiş, sen önce hedefine ulaşacaksın, sonra yolla"

"Ben böyle fiyasko bir Galatasaray uzun zamandır görmedim. Her pozisyon hadise. Orta sahada bir tane top kapma yok, bir tane basma yok. Topu kapıyorlar, galip takım gibi oynuyorlar. Başakşehir geliyor, alıyor"

"FENERBAHÇE BU GALATASARAY'I YENER"

"Bu Galatasaray'ı Fenerbahçe yener. Fenerbahçe bu Galatasaray'ı badem eder. Ben böyle rezil Galatasaray görmedim. Bu Galatasaray, kötülükte Fenerbahçe'ye 5 basar. 5 misli kötü Galatasaray. Fenerbahçe'nin arka dörtlüsü, Galatasaray'a göre 10 misli iyi"



"Adebayor bu Galatasaray'a karşı 42 yaşında da olsa oynar, 42 yaşında da olsa bu Galatasaray takımına karşı oynar. Galatasaray takımında top almaya mücadele eden bir oyuncu var mı?

"ÇOK REZİL"

"Eren oynuyor güzel de, bu çocuğa bir tane top atan oldu mu? Bu takımı ileriye kim götürecek? Ben Galatasaray'ın bu kadar rezil ve rezalet olacağını beklemiyordum"