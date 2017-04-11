Erman Toroğlu'dan Igor Tudor'a: Sneijder Seni Donunda Sallar

Ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu, A Spor ekranlarında Başakşehir Galatasaray maçını değerlendirdi. Toroğlu yine birbirinden çarpıcı ifadeler kullandı.

İŞTE TOROĞLU'NUN AÇIKLAMALARI:

"Sneijder seni afedersin donunda sallar. Şortunda sallar. Sneijder kim sen kimsin? Maç 3-0 oluyor 10 dakika geçiyor Podolski'yi-Sneijder'i alıyor. Onlar da sana 'anan güzel mi Tudor' derler. Hırvat olunca güzel olur gerçi ama... "

"TAKTİK MAKTİK HİKAYE YA"

"Bu iki adam biri Almanya'nın biri Hollanda'nın simgesi olmuş oyuncuları dalga mı geçiyorsun. Yalçın'a Josue'yi veren adamı kovarım direkt. Taktik maktik hikaye ya... Sefiller diye bir kitap var Victor Hugo yazdı.Adam seyretse reziller diye bir kitap daha yazardı."

"Galatasaray hem sefilleri hem rezilleri oynuyor. Surat olsa Galatasaray yönetiminde giderler. Yapamıyorsanız gidin abi ya... Evime gitmiyorum diye söyleniyorlar. Git karının başında dur eşinin başında dur bir de ağlıyorlar. Yürüyün gidin abi ya..."

Bunların otobüsüne giderken hepsinin serum asarım uyuturum abi bunları... 3-0'dan sonra Göksel Gümüşdağ, Abdullah Avcı'ya fazla gitmeyin üzerlerine demiş olabilir mi? Soyunma odasına söylemiştir ama yedek kulübesine söylememiş herhalde Mustafa Pektemek giriyor 4'ü atıyor. Ona da sonra söylemişlerdir gitme Mustafa diye..."

"GALATASARAY ZAVALLI TAKIM"

"Nereden başlasam bilemiyorum. Galatasaray'ın her tarafı delik deşik. Galatasaray zavallı bir takım."

"Bu kadar kötü bir Galatasaray bu sene ilk kez izliyorum. Başakşehir, Galatasaray zavallı olduğu için mi iyi? Podolski ile Sneijder'in varken kenarda oturtup, sahaya bunları çıkartıyorsan da, sen zavallısın. Semih'ten sağ bek yapmak benden ABD'ye başkan yapmak gibi bir şey olur"

"Sen bu anlayışla Muslera'yı tutamazsın. Muslera'nın yüzünü görüyor musun? Bir kiralık katil tuttular Tudor'u gönderecekler. Bazı Galatasaraylı futbolcuların Fatih Terim'i ziyaret ettikleri 'hocam allah aşkına bizim başımıza gel' dedikodularını biliyoruz."

"GALATASARAY BU MAÇTAN SONRA BAŞKA YERLERE DE GİDER"

"Başakşehir bugün şu ana kadar izlediğim en iyi Başakşehir. Benim ümidim yoktu bir durmuşlardı bir gerilemişlerdi. Galatasaray bu maçtan sonra başka yerlere de gider. Trabzon gelip geçebilir. Böyle takımla olmaz."

"Ben böyle fiyasko uzun zamandır görmedim Galatasaray'da. Orta sahada bir tane top kapan adam yok. Kapıyorlar 10-0 galip gibi geride pas yapıyorlar."

"FENER BU GALATASARAY'I BADEM EDER"

"Fener bu Galatasaray'ı badem eder ya. Bu kadar rezil bir Galatasaray görmedim. Adebayor bu Galatasaray'a karşı 42 yaşındaz olsa oynar. 42 yaşında falan olsa Galatasaray'ın bu arka tarafını rezil eder."

"Hocam bu teknik direktöre bir şeyler söylenmiş kullanıp atacaklar belli. Asarım-keserim ile teknik direktörlük olmaz. Bu takımı karşıya kim götürücek sağa bakıyorum olmaz sola bakıyorum olmaz. "

"Bu kadar rezil ve rezalet olacağını bilmiyordum Galatasaray'ın. Başakşehir bu sene bu kadar rahat top oynamamıştır. Bu Galatasaray kötülükte Fenerbahçe'ye 5 basar."