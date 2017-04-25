Erkoç: "Atıksu Artıma Tesisi Kahramanmaraş'ın En Önemli Projelerinden Biridir"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, 2045 yılına kadar hizmet verecek olan atıksu arıtma tesisinin Kahramanmaraş'ın en önemli projelerinden birisi olduğunu söyledi.



Başkan Erkoç, Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürü Mustafa Uzunlar ile birlikte Onikişubat ilçesinde 2015'de yapımına başlanan atıksu arıtma tesisinin çalışmalarını yerinde inceledi.



Atıksu arıtma tesisinin 2045 yılına kadar hizmet vereceğini ve bu hizmet yılını arttırmak istediklerini söyleyen Başkan Erkoç, "Kahramanmaraşımız için en önemli projelerden bir tanesi bu. Marka şehir olma yolunda arıtma tesisi çok önemlidir. Türkiye'nin büyük şehirlerinde neredeyse arıtma tesisi olmayan yer yok. Bizde Kahramanmaraşımıza arıtma tesisimizi kazandırmanın mutluluğunu yaşamaktayız" dedi.



Kahramanmaraş'ın su zengini bir il olduğunu belirten Başkan Erkoç, şöyle devam etti:



"Özellikle Ceyhan Nehri Kahramanmaraş'ımıza güzellik katmaktadır. Bu çevre sorunlarından dolayı özellikle Sır Barajı ve Berke Barajı çok ağır bir kirlilik altında. Bu arıtma tesisimizin yapımının bitmesiyle beraber bu kirlilikler azalacaktır. Bu yatırım çevre için çok önemlidir. Bu tesis bu yılın sonunda devreye girmesiyle birlikte özellikle şehirde evlerimizde kullanılan kimyasal ve çevreyi adeta zehirleyen tuz ruhu gibi deterjan gibi kimyasallar minimize edilerek çevreyi kirletmesini engellemeye çalışılacaktır. Sadece merkezde değil ilçelerimizde de arıtma tesisleri yapıyoruz. Afşin, Türkoğlu, Pazarcık'ı bitirdik. Şimdi Elbistan arıtma tesisinin ihale aşamasındayız. Bununla beraber Göksun, Çağlayancerit, Nurhak ve Andırın ilçelerimize de inşallah arıtma tesisleri planlamaktayız. Tertemiz çevre hayalimiz var. Kahramanmaraş'ı temiz bir çevreye kavuşturacağız. 5 ilçemizde de katı atık tesisi projemiz var. Bu projeleri de tamamlamamızla birlikte Kahramanmaraş'ın çevre sorununu çözmek istiyoruz. Bugün burada bulunduğumuz arıtma tesisimiz 2045 yılına kadar hizmet verecek ama biz bu yılı daha da uzatacağız. Şehrin bu atık sularına yağmur suları ve yüzeysel sular karışmaktadır. Bunları ayırdığımızda şu anki arıtılacak su yarı yarıya düşeceği inancındayım ben. Bu yapılırken şu anki atık suya göre planlanmıştır tesisin ömrü. İnşallah bunu yaptığımızda bu tesis daha da uzun yıllar şehrimize hizmet verecektir." - KAHRAMANMARAŞ