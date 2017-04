Erkenci Sofralık Kayısının Kilosu 15 Lira

Mersin'in Mut ilçesinde erkenci sofralık kayısının hasadına başlandı. Sofralık turfanda kayısının kilosunun 8 ila 15 liradan, eriğin kilosu ise 5 ila 9 liradan alıcı buluyor. Fiyatlar ise üreticiyi sevindirdi.



Türkiye'nin sofralık kayısı ihtiyacının yüzde 85'ini karşılayan Mut ilçesinde, üretilen kayısı ihraç edildiği gibi, iç piyasada da hızla piyasa sürülüyor.



Mersin Büyükşehir Mut Belediyesi Toptancı Hali Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Mehmet Ali Acar, kayısı ve erikte hasat mevsimine girdiklerini belirterek, "Örtü altı kayısılarımız pazara indi. 8 lira ila 15 lira arasında boyuna ve cinsine göre değişmektedir. Özellikle şu anda Mut'ta sofralık can eriği dediğimiz eriklerimiz yoğun bir şekilde hasat yapılmakta. Fiyatı ise 5 lira ila 9 lira arasında alıcı bulmakta. Bu sene ürünlerimizde kalite son derece iyi. Kalitemizde hiçbir sıkıntımız yok. Şu anda 30 bin ton civarında erik rekoltesi beklentimiz var. 85 ila 90 bin ton civarında da kayısı rekolte beklentimiz var. Yalnız bu mevsimde eriklerimiz az miktarda ihracata gitmekte. En ağırlıklı olarak iç piyasada alıcı bulmakta" dedi.



Kayısı sezonunun asıl mayıs ayı başında başlayacağını söyleyen Acar, "Halimize değişik ihracatçı firmalar gelip bizlerle bağlantıya geçti. Soğuk hava depolarında paketleme yapacaklar. İhracatçılar sabırsızlıkla pazarın oluşmasını bekliyor. İnşallah bu yıl erik ve kayısıdan üreticilerimizin yüzü gülecek. Şu an örtü altı kayısılarımızın hasadı devam etmekte. İlk turfanda matador ve palador dediğimiz cinsler hemen hemen açıkta çıktığı zaman bu fiyatı değiştirmez" diye konuştu.



Kayısı ihracatını Rusya ve Irak'a yaptıklarını söyleyen Acar, "Bu yıl Rusya ve Kuzey Irak'a ihracat yapılacak. Erbil ve Süleymaniye pazarı artık Rusya pazarına yetişmiş durumda. Geçen yıl bir uçak kazasından dolayı 8 ay ihracatımızı yapamadık. Bizim ürünlerimizi ithal etmediler ama gayri resmi yollarla ihracat yapılmasına rağmen bu sene bütün pazarlama açık, bizim Türkiye'de ihracatçı olup da Rusya'da hali olan arkadaşlarımız kendi işlerinin başında ve bütün hazırlıklarını yapmış bulunmakta. Bu yıl geçen yıla göre iki katı ihracatçı bekliyoruz. En az 40 tane ihracatçı firmanın ilçe haline girmesini bekliyoruz" dedi. - MERSİN