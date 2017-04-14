Erkenci Dut Şaşırttı

BODRUM'da erkenci dutlar görenleri şaşırttı.



Akaryarlar Mahallesi'ndeki evinin bahçesindeki ağaçların normalden iki hafta önce dut verdiğini belirten 57 yaşındaki emekli öğretmen Siyabe Güneş "Bunca yıldır Bodrum'da yaşıyorum, ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Sanırım havaların güzel gitmesi nedeniyle böyle bir durum yaşandı. Ancak, dutlar gayet lezzetli" dedi. Güneş, ağaçtaki dutları görenlerin şaşırdığını da belirtti. Ağaçlardaki verimin ise yüksek olduğuna dikkat çeken Güneş, nisan ayında dut yiyebilmenin çok güzel olduğunu söyledi. - Muğla