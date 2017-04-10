Erken Yaşta Girişimcilik

Erken yaşta girişimcilik konulu konferansımıza,girişimciliğe gönül vermiş bütün lise ve üniversite öğrencileriyle veliler davetlidir.

Erken Yaşta Girişimcilik

Erken yaşta girişimcilik konulu konferansımıza,girişimciliğe gönül vermiş bütün lise ve üniversite öğrencileriyle veliler davetlidir.Kontenjan sınırlı olup,ya bilet almanız (eventbrite üzerinden) veya okulu arayarak kayıt olmanız gerekmektedir(02826737777)

Detaylar :

İl : Tekirdağ

İlce : Çorlu

Mekan : ÇORLU DİVAN OTEL

Mekan Adresi : KAZİMİYE MAHALLESİ SALİH OMURTAK CADDESİ NO: 38

Başlangıç Saati : 11.04.2017 11: 00: 00

Bitiş Saati : 11.04.2017 17: 00: 00

Kategori : ERKEN YAŞTA GİRİŞİMCİLİK

Tür : Seminer

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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