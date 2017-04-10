Erken Yaşta Girişimcilik
Erken yaşta girişimcilik konulu konferansımıza,girişimciliğe gönül vermiş bütün lise ve üniversite öğrencileriyle veliler davetlidir.
Erken yaşta girişimcilik konulu konferansımıza,girişimciliğe gönül vermiş bütün lise ve üniversite öğrencileriyle veliler davetlidir.Kontenjan sınırlı olup,ya bilet almanız (eventbrite üzerinden) veya okulu arayarak kayıt olmanız gerekmektedir(02826737777)
Detaylar :
İl : Tekirdağ
İlce : Çorlu
Mekan : ÇORLU DİVAN OTEL
Mekan Adresi : KAZİMİYE MAHALLESİ SALİH OMURTAK CADDESİ NO: 38
Başlangıç Saati : 11.04.2017 11: 00: 00
Bitiş Saati : 11.04.2017 17: 00: 00
Kategori : ERKEN YAŞTA GİRİŞİMCİLİK
Tür : Seminer
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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