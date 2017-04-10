Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın planladığı çalışmaların hayata geçirilmesiyle özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek oranda olan erken yaşta evlilik tarihe karışacak. Bu kapsamda stratejik eylem planı hazırlayan Aile ve Sosyal Politikalar Diyarbakır İl Müdürlüğü, bir aylık bir süreçte toplam bin 130 insana ulaşarak erken yaşta evlilik konusunda farkındalık oluşturdu. Hedef bölgede erken yaşta evliliği sıfırlamak.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, bölgenin kanayan yarası haline gelen erken yaşta evliliğin önüne geçmek için tüm imkanlarını seferber etti. Bu kapsamda Diyarbakır'daki hemen tüm merkezlerde erken yaşta evlilik konusunda farkındalık oluşturmak için çalışma başlatan Bakanlık, il müdürlüğü vasıtası ile de erken yaşta evlilikleri sıfırlamak için aile eğitim programları hazırladı. Aile ve Sosyal Politikalar Diyarbakır İl Müdürlüğü de Bakanlığın başlattığı çalışmaları il bazında yürütmeye başladı. Müdürlük, Kur'an kursları ve aile desteği merkezleri dahil bir çok merkezde erken yaşta evliliğe yönelik farkındalık oluşturmak için çalışma başlattı. Müdürlük, erken yaşta evliliğin sıfıra indirmek için de aile eğitim programlarını hayata geçirdi.



Bir ayda bin 130 insana ulaşıldı



Konu ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Diyarbakır İl Müdürü Halit Açar, il değerlendirme toplantısında TÜİK'in tahmini verileri üzerinden Diyarbakır'da erken yaşta evlilik ile ilgili bir oranın önlerine çıktığını söyledi. Bu kapsamda il stratejik eylem planı hazırladıklarını belirten Açar, "Tahmini bir oran olsa da biz, bu oranın küçüklüğüne büyüklüğüne bakmadan, ilimizde Kadının Statüsü ve Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'müz tarafından gönderilen uzmanlarla birlikte iki günlük bir süreçte erken yaşta evlilik sorununu masaya yatırarak bir il stratejik eylem planı hazırladık. Bu kapsamda aile eğitim programları çerçevesinde sosyal yardımlaşma vakıflarımız bünyesinde hizmet yürüten aile destek merkezlerinde Kur'an kurslarında ve başka merkezlerde aile eğitim programları kapsamında erken yaşta evlilik noktasında da bir farkındalık, görünürlük sağlamaya yönelik çalışmalar başlattık. Bir aylık bir süreçte bin 130 insanımıza bu yönde bir eğitim sunmuş olduk" dedi.



"Hedef erken yaşta evlilikleri sıfırlamak"



Bu sorunun toplumda geçmiş yıllarda daha sıklıkla karşılaşılan bir sorun olduğuna değinen Açar, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Erken yaşta evlilik, günümüzde de eskiye oranla çok düşük bir oranla karşılaştığımız bir sorun. Geçmiş dönemlerdeki gibi yoğunlukta değil. Geçmişte erken yaşta evlilik gerçekleştirmiş bir aile var onlar da erken yaşta evlilik oranı içerisinde yer alıyor. Bizim için asıl olan şey, bugünden sonra toplumumuzda erken yaşta evliliği bitirmek, tek vaka dahi yaşamamak. Bu yöne biz toplumu aydınlatmaya bilgilendirmeye yönelik eğitim çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bizim için esas olan, yüzde bir dahi olsa, oran hiç önemli değil bir vaka dahi olacaksa onun önüne geçebilmek için yapmamız gereken çalışmaları yapmaktır. Toplumumuzda sorun olarak kabul edilen tüm problemleri bertaraf etmeye yönelik bir yükümlülüğümüz var. Erken yaşta evlilik de bu kapsamda bir sorun olarak kabul gördüğü için biz de aile ve sosyal politikalar olarak bu sorunu toplumumuzda tamamen sıfıra indirilmesine yönelik çalışmalar yapmak durumundayız ki bu anlayışta aile eğitim programları geliştirmeye başladık." - DİYARBAKIR