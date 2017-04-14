AMASYA (AA) – Erkekler Hentbol Süper Lig ekiplerinden Amasya Taşova YİBO'nun antrenörü Muhammet Bakır, "Ligde son üç final maçımızdan birisi olan Yozgat Bozokspor maçından galip gelmek istiyoruz." dedi.





Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erkekler Hentbol Süper Ligi'nin son üç haftasında kendi kaderlerini kendilerinin belirleyeceğini söyledi.





Ligin 23. haftasında kendi sahalarında ligin güçlü ekiplerinden olan Göztepe'yi 29-25 yenerek moral bulduklarını ifade eden Bakır, sözlerini şöyle sürdürdü:



Yozgat Bozokspor yükselen güçlü kadrosuyla lige çok iyi bir başlangıç yaparak ligde adından söz ettiren bir ekip oldu. Ancak ligde ilerleyen haftalarda üst üste kaybettikleri maçlar sonucunda lig sıralamasında düşme tehlikesi yaşayan takımlardan bir tanesi oldu. Kendi sahalarında taraftarı ile bütünleşen, rakip takıma baskı oluşturabilen ve ev sahibi avantajını iyi kullanan bir ekip. Son üç final maçımızdan biri olan Yozgat Bozokspor deplasmanından istediğimiz sonucu alarak ligde kalma yolunda çok önemli bir virajı geçmek istiyoruz."