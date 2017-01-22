Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde ikinci yarının ilk hafta maçında Amasya Taşova YİBO kendi sahasında Antalyaspor'u 33-31 yendi.



Taşova Spor Salonu'nda Yunus Tokmak ve Serdar Özen'in yönettiği karşılaşmanın ilk yarısı 17-16 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona erdi.





Maç, Amasya Taşova YİBO'nun 33-31 galibiyetiyle sona erdi.