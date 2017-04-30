Erkekler Hentbol Süper Lig'de Sezon Sona Erdi

Erkekler Hentbol Süper Ligi'nin 2016-2017 sezonunu Beşiktaş şampiyon tamamladı.



Beşiktaş Mogaz üst üste 9., toplamda da 13. şampiyonluğuna ulaştı. Siyah-beyazlılar ligde topladıkları 50 ve Süper Gençler Ligi'nden gelen 2,3 puanla toplamda 52,3 puana ulaşarak, şampiyonluk kupasını kaldırdı.



Ligde son 3 sırada yer alan 19,6 puanlı Bozokspor, 12,7 puanı bulunan Trabzonspor ve 6,7 puanda kalan Selçuklu Belediyespor ise Birinci Hentbol Ligi'ne düştü.



Şampiyon Beşiktaş, gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde, Amasya Taşova YİBO ve Göztepe, Challenge Kupası'nda, Beykoz Belediyespor da Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek.



Bu arada, THF Yönetim Kurulu'nun bu sezon aldığı kararla ligde toplanan puanların yanı sıra Süper Gençler Ligi'nde elde edilen puanların yüzde 10'u da eklenerek toplam puan elde ediliyor ve takımların puan cetvelindeki yeri de belli oluyor.



Öte yandan, Birinci Hentbol Ligi'ni bu sezon ilk 3 sırada tamamlayan SELKA Eskişehir Hentbol, Adıyaman Belediyespor ve Serik Belediyespor, gelecek sezon Erkekler Hentbol Süper Lig'de mücadele edecek.



Ligin 26. ve son haftasında bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:



Sonuçlar



Nilüfer Belediyespor-Antalyaspor: 32-29



Aziziye Belediyesi Termalspor-Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor: 40-40



Göztepe-Trabzonspor: 22-20



Bozokspor-Beykoz Belediyespor: 24-29



MYK Hentbol-Selçuk Belediyespor: 41-31



Merzifon Belediyespor-Amasya Taşova YİBO: 26-37



Puan durumu





TAKIMLAR O G B M A Y Av P 1-Beşiktaş Mogaz 26 25 0 1 875 707 168 52,3 2-Beykoz Belediyespor 26 17 4 5 716 666 50 39,1 3-Göztepe 26 16 4 6 686 652 34 38 4-Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor 26 16 2 8 752 722 30 36,6 5-Aziziye Belediyesi Termalspor 26 15 2 9 798 737 61 32,5 6-Merzifon Belediyespor 26 13 3 10 702 691 11 29 7-MYK Hentbol 26 11 2 13 661 673 -12 24,8 8-Antalyaspor 26 11 1 14 699 710 -11 24,1 9-Amasya Taşova YİBO 26 10 1 15 763 773 -10 22,3 10-Maliye Piyango 26 9 2 15 643 706 -63 22,3 11-Nilüfer Belediyespor 26 9 3 14 668 680 -12 22,2 12-Bozokspor 26 9 1 16 704 753 -49 19,6 13-Trabzonspor 26 3 6 17 696 781 -85 12,7 14-Selçuklu Belediyespor 26 2 1 23 754 866 -112 6,7