Erkekler Hentbol Süper Lig'de Perde Kapanıyor

Hentbolda, Erkekler Süper Lig'de 2016-2017 sezonu, 26. hafta maçlarıyla tamamlanacak.



Beşiktaş Mogaz'ın şampiyonluğu haftalar önce garantilediği ligde, Trabzonspor ve Selçuklu Belediyespor'un ardından küme düşecek üçüncü takım, son hafta müsabakaları sonucu belli olacak.



Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erkekler Süper Lig'de son haftanın maç programı şöyle:



Yarın:



16.00 Beşiktaş Mogaz-Maliye Piyango (Süleyman Seba)



30 Nisan Pazar:



15.00 Nilüfer Belediyespor-Antalyaspor (Nilüfer Belediyesi)



15.00 Göztepe-Trabzonspor (Bülent Özkul)



15.00 Bozokspor-Beykoz Belediyespor (Bozok Üniversitesi)



15.00 MYK Hentbol-Selçuklu Belediyespor (THF)



15.00 Merzifon Belediyespor-Amasya Taşova YİBO (Yeni Amasya)



17.00 Aziziye Belediyesi Termalspor-Büyükşehir Belediye Ankaraspor (Aziziye)