Erkekler de Cinsel İsteksizlik Problemine Dikkat

Psikiyatrist Yrd.Doç.Dr. Rıdvan Üney, erkekler de cinsel isteksizlik konusunda uyarılarda bulundu.



Nişantaşı Psikiyatri Merkezinden Psikiyatrist Yrd.Doç.Dr. Rıdvan Üney, "İnsanda cinsel isteğin oluşmasında birçok etken vardır. Hormonlar, sinir sistemi, beynin işleyiş sistemleri ve psikolojik etkenler cinsel isteğin oluşmasında önemli bir yer tutar. Bunlardan birinin kesintiye uğraması ya da bozulması, cinsel isteksizliğin oluşmasına neden olur" dedi.



Cinsel isteksizliğin neredeyse, her beş erkekten birinin yaşadığı bir sorun olduğunu ifade eden Dr. Üney, "Genelde bu sorun nedeniyle bir psikiyatriste ya da psikoloğa başvurmada isteksizdirler. Genelde eşlerinin zoruyla tedaviye gelirler. Çoğunlukla cinselliği başlatmak istemezler ya da yorgun olduklarını söyleyerek kaçınırlar. Mastürbasyon yapmak istemezler. Toplumda yanlış bilinen bir cinsel bilgi olan; "erkek cinselliğe her an hazırdır" düşüncesi, cinsel isteksizliği olan erkeklerde daha fazla suçluluk düşüncelerine neden olur. Birçok eş; erkeğin cinsel isteksizlik sorununu, utandırmamak ya da suçlu hissetmesin diye konuşmaz" diye konuştu.



Psikiyatrist Yrd.Doç.Dr.Rıdvan Üney, erkekte cinsel isteksizlik nedenlerini şöyle sıraladı:



"1. Eşle şiddetli tartışma



2. Depresyon veya endişe bozukluğu gibi psikiyatrik hastalıklar



3. Sertleşme sorunu olması



4. Yaşlanma



5. Stresli yaşantı



6. İş yaşantısının olumsuz olması



7. İş kaybı ya da iflas



8. Eşle yakınlığın azalması



9. Eşin özensiz olması



10. Kötü şartlarda cinsel tecrübeler yaşama



11. Etrafta anlatılan, abartılı cinsellikle ilgili hikayeler



12. Cinsel performansı ile ilgili endişeler



13. Başka bir kişiden hoşlanma



14. Erkeğin kişilik sorunları



15. Bazı antidepresan ilaçlar, doğum kontrol ilaçları ve tansiyon ilaçları



16. Kalp rahatsızlıkları, tiroid hastalıkları, sara hastalığı, kronik hastalıklar



17. Eşcinsellik



18. Eşiyle, kadın erkek rollerinin belirsizleşmesi



19. Aşağılayan bir eşin olması



20. Monoton cinsellik



21. Cinsellik hakkında eşiyle konuşamamak



22. Eşinin cinsel isteksizliği



23. Eşinin cinselliği bir silah gibi kullanması



24. Diğer cinsel işlev bozukluklarının olması



25. Erkeklerden beklenen cinsellikteki abartılı roller."



Psikiyatrist Yrd.Doç.Dr.Rıdvan Üney, "Birçok erkek cinsel isteksizlik için utanma, çevreden duyulması gibi korkular nedeniyle tedaviye başvurmazlar. Oysaki uğun için cinsel isteksizlik sorunları önemli ölçüde tedavi edilebilmektedir" şeklinde konuştu. - ERZURUM