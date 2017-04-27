Erkek Kur'an kursunda yangın paniği



TOKAT - Tokat'ta yatılı erkek Kur'an Kursu binasında 3 ayrı noktada çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Perakende Mahallesinde bulunan 4 katlı Molla Hüsrev Erkek Kur'an Kursu'nda saat 11.00 sıralarında 3'üncü ve 4'üncü katta yangın çıktı. 70 öğrencinin kaldığı Kur'an kursunda yangın sırasında 2'nci katta bulunan öğrenciler kısa sürede tahliye edildi. Yangına ilk müdahaleyi Kur'an kursu personeli ve öğrenciler yaptı. Kur'an kursunun 3'üncü katında iki yatakhane de ve 4'üncü katta bulunan mescit içinde farklı noktalarda çıkan yangına Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yoğun duman altındaki binaya giren itfaiye ekipleri yatakhanelerde ve mescitte çıkan yangını söndürdü.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Tokat İl Müftüsü Ahmet Erdem, yangın esnasında kısa sürede öğrencilerin tahliye edilerek müdahale yapılması sonucu yangının büyümeden söndürüldüğünü söyledi. Erdem, yangının 3 ayrı noktada çıkmasının nedenini henüz tespit edilemediğini belirterek, "Bizi sevindiren nokta çocukların hiçbirisinin burnunun kanamaması" diye konuştu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.