Erkek İşi" Denilen Oto Yıkama İşini Başarıyla Yürütüyor

Kahramanmaraş'ta "Yapamazsın, bu iş erkek işi" denilmesine rağmen oto yıkamacı açan ev hanımı girişimci, şimdi hem 25 kişiye istihdam sağlıyor hem de araba ve halı yıkayarak başarısıyla örnek oluyor.



Merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'nde 6 çocuk annesi Sibel Sarı, araba sevdalısı ve temizlik düşkünü olduğu için temizlik şirketi kurup oto yıkama servisinde arabaları yıkmaya başladı.



İşe başladığında "Yapamazsın, bu iş erkek işi" diyenlere inat azmeden Sarı, servise halı yıkama bölümü de ekleyerek 25 kadına iş imkanı sağladı.



Azmiyle kadınlara da örnek olan Sarı, şimdi istihdam ettiği 25 kadınla "İş hayatında biz de varız" diyor.



Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her ne kadar erkek işi olarak anılsa da oto yıkama işinde kendilerinin de olduğunu söyledi.



Oto ve halı yıkama üzerine temizlik şirketi kurduğunu aktaran Sarı "Oto yıkamanın bayan işi olmadığını söylediler ama ben bu işe güvendim, girdim. Memnuniyet ve takdirler doğru yolda olduğumu gösterdi. Bize güvenip gelenlere, destek verenlere ve ekibime teşekkür ediyorum." dedi.



Çalışmayı ve üretmeyi seven ekibiyle bu işte marka olmak istediğini anlatan Sarı, çocuklarının ve özellikle de eşinin kendisini desteklediğini ifade etti.



Zoru başarmanın önemli olduğuna dikkati çeken Sarı, şöyle konuştu:



"Müşteriler, 'İçeri alamaz arabayı, çıkaramaz arabayı, yıkayamaz' diye düşünüyorlardı ama başardık. Biz erkeklerin bile kullanamadığı araçları kullanıyoruz. Temizlik işi incelik işi. Temizlik erkekler anlamaz diye bir şey demiyorum ama doğanın yapısından dolayı bayanlara özel bir tabiri var ve o da doğru. Bu işe gireli 4 sene oldu 2 yıldır burayı işletiyorum."



Yeni başlamasına rağmen işten çok memnun olduğunu ifade eden Neslihan Alakaya da "Bu işi bana önerdiler ben önce yapamam dedim ama girince yapabileceğimi anladım. Çok rahatmış. Erkek işi değil bence kadınlar daha güzel yapıyor bu işi. Gelen herkes memnun kalıyor bizden." görüşünü kaydetti.