Erkek Dansçı Sahnede Kadın Şarkıcıyı Taci Etti.

İtalya'da bir şov programında 32 yaşındaki kadın sarkıcı Emma Maroone sahnede şarkı söylerken sahnede bulunan bir dansçı şarkıcının arkasında yaklaşıp şarkıcının kalçalarına elleyerek tacide bulunmaya başladı.

Şarkıcı bu arada programda bulunan kişilere kendisini taciz eden dansçıyı uzaklaştırmalrını istedi. Kimsenin bir tepki göstermediğin gören şarkıcı sinirli bir şekilde dansçıyı itekledi. Bunun üzerine program yapımcıuları şarkıcıya bu kendisine yapılan şakanın bir parçası olduğunu söylediler.

Ama cinsel taciz aktivistleri olaya çok sert tepki gösterdiler. Activistler bu tür şakalrın başkalarını kadınları taciz etmeleri için cesaretlendirdiğini söyleyip bu tür şakalrın bir daha yapılmamasını istediler.