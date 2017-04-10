Erkek Cildine Özel Lazer Epilasyon

Erkekler de istenmeyen tüylerden en az kadınlar kadar rahatsız. Özellikle sırt bölgelerindeki kıllar, erkeklerin geçici çözümler bularak kurtulmaya çalıştıkları bir sorun. Bu noktada lazer epilasyon, geleneksel yöntemlerle uğraşacak vakitleri ve sabırları olmayan erkeklerin imdadına yetişiyor.

"Dünyanın bugün bildiğimiz halinden uzak, daha ilkel dönemlerinde vücut kıllarının işlevi büyüktü. Vücudumuzun ısı dengesini sağlıyorlardı. Ama artık onlara ihtiyacımız yok. Gelişmiş ısıtma sistemlerimiz ve giysilerimiz var. Hatta artık işlevsiz oldukları gibi, sosyal açıdan da bizi rahatsız ediyorlar ve onlardan kurtulmak istiyoruz. Lazer epilasyon bu sorunumuzu hızlı, acısız ve kalıcı olarak çözebiliyor."

ERKEĞİN NE FARKI VAR?

Erkekte kıl köklerini tetikleyen hormonların daha çok çalıştığını söyleyen Dr. Levent Türbedar, onlara özel lazerler kullanılması gerektiğini ekliyor:

"Hem kıl hem de cilt yapıları kadınlardan farklı olan erkekler için, uygulama temelde aynı olsa da farklı lazer kullanılmalı. Ayrıca, erkek vücudunda uyur haldeki kıl kökleri daha fazla olduğu için bazen kadınlardan bir ya da iki seans daha fazla almaları gerekebilir. Çünkü uyanık olan kıl kökleri ilk birkaç seansta temizlenirken, uyuyanlar da daha sonraki seanslarda yok edilir."

EPİLASYON ÖNCESİ ve SONRASI

Özellikle sırt, boyun, koltukaltı ve omuz bölgesindeki kıllardan rahatsız olan erkekler; kol, bacak, yüz ve kulak gibi istedikleri tüm bölgelere de lazer epilasyon yaptırabiliyorlar. Epilasyon öncesi ve sonrasında dikkat etmeleri gerekenleri Dr. Levent Türbedar sıralıyor:

"Kıl köklerinin aktif olması, lazer epilasyonda önemli. Bu yüzden özellikle epilasyondan en az 2-3 hafta öncesine kadar tüyler kökünden alınmamış olmalı. Epilasyon bölgesi temiz, çok uzun olan kıllar makas ya da jiletle kısaltılmış olmalı. Ayrıca yine 2-3 hafta öncesine kadar güneşte ya da solaryumda bronzlaşılmamış olması gerekiyor.

Epilasyon sonrasında da uyulması gereken birkaç ufak kural var. Öncelikle güneş ışığından kaçınmalı ve epilasyonun yapıldığı gün cilt suyla temas etmemeli, tahriş etmemek için ciltlerine kese ya da peeling yapmamalılar."

Bakımlı ve sağlıklı bir görünüm için lazer epilasyonu tercih eden erkekler, uzman kontrolünde, ciltlerine özel yarımşar saatlik 6-8 seansla, istemedikleri tüylerden sonsuza kadar kurtulabilirler.