Erkek Arkadaşıyla Tartışıp Göle Atladığı Iddia Edilen Genç Kızın Cesedine Ulaşıldı
-Su altı ekiplerinin gölde genç kızı arama çalışmaları -Ekiplerin genç kızın cesedine ulaşması -Genç kızın yakınının ağlaması ADANA - Adana'nın Çukurova ilçesinde erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra Çatalan Köprüsü'nden atladığı iddia edilen genç kızın cesedine ulaşıldı.
-Su altı ekiplerinin gölde genç kızı arama çalışmaları
-Ekiplerin genç kızın cesedine ulaşması
-Genç kızın yakınının ağlaması ADANA - Adana'nın Çukurova ilçesinde erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra Çatalan Köprüsü'nden atladığı iddia edilen genç kızın cesedine ulaşıldı.