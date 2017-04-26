Erkek Arkadaşıyla Tartışan Genç Kızın Göle Atladığı İddiası

Adana'nın Çukurova ilçesinde genç bir kızın erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra Çatalan Köprüsü'nden atladığı iddiasıyla arama kurtarma çalışması başlatıldı.



Alınan bilgiye göre, Gamze Ö. dün akşam erkek arkadaşı Samet G. ile bir eğlence merkezinde buluştu.



Gamze Ö'nün, Samet G. ile yaşadığı tartışmanın ardından 01 T 2759 plakalı taksiye binerek Seyhan Baraj Gölü üstünde bulunan Çatalan Köprüsü'ne gittiği, köprünün ortasında araçtan inerek şoförün uyarısına rağmen göle atladığı öne sürüldü.



Taksi şoförü durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve su altı polisi de su yüzeyinde botla arama yaptı.



Gölde yaklaşık bir saat süren arama çalışması hava koşullarının uygun olmaması nedeniyle durduruldu. Çalışmaların gün ağarınca yeniden başlayacağı öğrenildi.



Öte yandan, olayı duyarak gelen Samet G, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.