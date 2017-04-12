Erkan Ulu Robotik Takımı, Amerika Yolcusu

Erkan Ulu Özel Ortaokulu öğrencileri, Northrop Grumman Vakfı ile REC Foundation tarafından düzenlenen ve dünya genelinden katılımcıları olan VEX IQ Challenge Robotik Yarışması'na ortaokul olarak katılan ilk Türk takımı oldu.



Erkan Ulu Özel Ortaokulu'ndan yapılan açıklamaya göre okulun Robotik Takımı PREDATORS; okul olarak gösterdikleri akademik başarılarına bilim ve bilişim teknolojilerini de ekledi. Takım; ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin fen, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik (STEAM) becerilerini sınayan VEX IQ Challenge'e katılarak dünya genelindeki okullarla yarışacak. VEX U'daki üst düzey robotik takımlarını bir araya getiren VEX IQ Challenge, Robot Becerileri ve Takım Çalışması Mücadelesi'ni kapsıyor.



Organizasyon kapsamında, dikdörtgen bir alanda robotlarla oynanan oyunlarda, robotların kabiliyetleri ile takımların robot kontrol ve programlama becerileri sınanıyor. Öğrenciler "Crossover" yarışma temasında tanımlanan, topları toplayıp farklı puanlardaki bölgelere yerleştirme, köprüde dengede kalma, takım arkadaşı ile yardımlaşma gibi görevleri tamamlayarak puan toplayacak.



Erkan Ulu Özel Ortaokulu Robotik Takımı mentoru ve okulun bilişim teknolojileri öğretmeni Meltem Öksüz, öğrencilerin kişisel zamanlarının çoğunda bilgisayar laboratuvarında "daha farklı neler yapabiliriz, nasıl daha dayanıklı ve güçlü oluruz" üzerine düşünerek büyük bir özveri ile bu yarışmaya hazırlandığını dile getirdi ve bu etkinlikte yer alacak ilk Türk takımı olmanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti. - İstanbul