Erkan Sözeri: "Hedeflerimize Doğru İlerliyoruz"

Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup eden Ümraniyespor'da Teknik Direktör Erkan Sözeri, takımının hedefleri doğrultusunda ilerlediğini belirterek, "Saygı duyulması gereken işlere imza atıyoruz" ifadelerini kullandı.



Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup eden Ümraniyespor'da Teknik Direktör Erkan Sözeri, maç sonrası basın toplantısında şunları söyledi:



"Bugün çok önemli bir insanı kaybetti Türk Futbolu. Başkanımız değil, babamızdı bizim. Maç saatinde öğrendim, sayın İlhan Cavcav'ı kaybettik. 6 sene kendisiyle birlikte çalışma fırsatı buldum. Türk futboluna, hayata damga vurmuş, insanlara tecrübe konusunda önemli katkılar sağlayan, futbolun duayenini kaybettik. Çok üzgünüz. İnşallah yetişebilirsem cenazeye katılacağım. Nazan hanıma baş sağlığı diliyorum. Allah sabır versin. Maça gelince, Kemal hoca geldikten sonra Urfa'nın yenilgisi yoktu. Çok zor bir maçtı. Bizim oyun karakterimizle aynı görüntüdeydiler. Topun arkasına çok iyi geçiyorlar. Az pozisyon olan çok dengeli bir maç oldu. Pozisyonu değerlendiren kazanacaktı, biz değerlendirdik. Çıkışımız devam ediyor. Hem kupada hem ligde saygı duyulacak bir performans sergiliyoruz. Hedeflerimize doğru ilerliyoruz. Stadımız 1 ay gibi sürede eski haline gelir. Kendi sahamızda oynamak isteriz. Ancak buradaki şartlar oldukça iyiydi. Halı gibi bir zeminde oynadık. Burada emeği olanlara teşekkür ediyoruz." - İSTANBUL