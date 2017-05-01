Erkan Oğur - İsmail Hakkı Demircioğlu
Türk halk müziğinin iki usta ismi Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu, 2 Mayıs'ta ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi Kemal Kurdaş Salonu'nda.
Türk halk müziğinin iki usta ismi Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu, 2 Mayıs'ta ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi Kemal Kurdaş Salonu'nda...
Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu, çoğu eski, bazıları ise çok eski Anadolu türkülerinden oluşan bir repertuvarı seslendiriyorlar. Bu nedenle kendi ifadeleriyle performanslarını "bir birlikte hatırlama çabası" olarak görüyorlar. Duo formatında gerçekleştirdikleri, benzersiz ve ustalıklı türkü yorumları, Türk halk müziğinde yeni bir tarzın doğuşuna yol açıyor.
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Çankaya
Mekan : ODTÜ KKM
Mekan Adresi : ODTÜ Kampüsü
Başlangıç Saati : 02.05.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 02.05.2017 22: 00: 00
Kategori : Erkan Oğur - İsmail Hakkı Demircioğlu
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io