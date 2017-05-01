Türk halk müziğinin iki usta ismi Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu, 2 Mayıs'ta ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi Kemal Kurdaş Salonu'nda...



Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu, çoğu eski, bazıları ise çok eski Anadolu türkülerinden oluşan bir repertuvarı seslendiriyorlar. Bu nedenle kendi ifadeleriyle performanslarını "bir birlikte hatırlama çabası" olarak görüyorlar. Duo formatında gerçekleştirdikleri, benzersiz ve ustalıklı türkü yorumları, Türk halk müziğinde yeni bir tarzın doğuşuna yol açıyor.



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : ODTÜ KKM



Mekan Adresi : ODTÜ Kampüsü



Başlangıç Saati : 02.05.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 02.05.2017 22: 00: 00



Kategori : Erkan Oğur - İsmail Hakkı Demircioğlu



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır