Erkan Oğur - İsmail Hakkı Demircioğlu
Türk halk müziğinin iki usta ismi Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu, 23 Nisan'da Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi salonunda.
Türk halk müziğinin iki usta ismi Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu, 23 Nisan'da Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi salonunda...
Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu, çoğu eski, bazıları ise çok eski Anadolu türkülerinden oluşan bir repertuvarı seslendiriyorlar. Bu nedenle kendi ifadeleriyle performanslarını "bir birlikte hatırlama çabası" olarak görüyorlar. Duo formatında gerçekleştirdikleri, benzersiz ve ustalıklı türkü yorumları, Türk halk müziğinde yeni bir tarzın doğuşuna yol açıyor.
Detaylar :
İl : Trabzon
İlce : Merkez
Mekan : Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi
Mekan Adresi : Karadeniz Teknik Üni. Merkez Kalkınma Mah. Ahmet Özel Blv
Başlangıç Saati : 23.04.2017 19: 00: 00
Bitiş Saati : 23.04.2017 21: 00: 00
Kategori : Erkan Oğur - İsmail Hakkı Demircioğlu
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
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