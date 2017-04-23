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Erkan Oğur - İsmail Hakkı Demircioğlu
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Erkan Oğur - İsmail Hakkı Demircioğlu

Türk halk müziğinin iki usta ismi Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu, 23 Nisan'da Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi salonunda.

Erkan Oğur - İsmail Hakkı Demircioğlu

Türk halk müziğinin iki usta ismi Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu, 23 Nisan'da Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi salonunda...

Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu, çoğu eski, bazıları ise çok eski Anadolu türkülerinden oluşan bir repertuvarı seslendiriyorlar. Bu nedenle kendi ifadeleriyle performanslarını "bir birlikte hatırlama çabası" olarak görüyorlar. Duo formatında gerçekleştirdikleri, benzersiz ve ustalıklı türkü yorumları, Türk halk müziğinde yeni bir tarzın doğuşuna yol açıyor.

Detaylar :

İl : Trabzon

İlce : Merkez

Mekan : Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi

Mekan Adresi : Karadeniz Teknik Üni. Merkez Kalkınma Mah. Ahmet Özel Blv

Başlangıç Saati : 23.04.2017 19: 00: 00

Bitiş Saati : 23.04.2017 21: 00: 00

Kategori : Erkan Oğur - İsmail Hakkı Demircioğlu

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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Karadeniz Teknik Üniversitesi, İsmail Hakkı Demircioğlu, Hakkı Demircioğlu, Osman Turan, Ahmet Özel, Erkan Oğur, Karadeniz, 23 Nisan, Trabzon, Konser