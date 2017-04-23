Türk halk müziğinin iki usta ismi Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu, 23 Nisan'da Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi salonunda...



Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu, çoğu eski, bazıları ise çok eski Anadolu türkülerinden oluşan bir repertuvarı seslendiriyorlar. Bu nedenle kendi ifadeleriyle performanslarını "bir birlikte hatırlama çabası" olarak görüyorlar. Duo formatında gerçekleştirdikleri, benzersiz ve ustalıklı türkü yorumları, Türk halk müziğinde yeni bir tarzın doğuşuna yol açıyor.



Detaylar :



İl : Trabzon



İlce : Merkez



Mekan : Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi



Mekan Adresi : Karadeniz Teknik Üni. Merkez Kalkınma Mah. Ahmet Özel Blv



Başlangıç Saati : 23.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 23.04.2017 21: 00: 00



Kategori : Erkan Oğur - İsmail Hakkı Demircioğlu



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır