Erkan Çelik, Seda Sayan'a Resti Çekti: İlişkimiz de Dostluğumuz da Kalmadı

Seda Sayan'ın bu sabah 'Duymayan Kalmasın' programında "Kilo verdiğim olayı yalan. Ben bir ilişkiyi noktalarsam bende geri dönüş olmaz. Dostça yollarımızı ayırdık ama iş ilişkimiz sürüyor" demesi ortalığı karıştırdı.

TÜM KÖPRÜLERİ ATTI

Eski aşkı Seda Sayan'ın bu sözleri üzerine bir açıklama da Erkan Çelik'ten geldi. Çelik, yaptığı yazılı açıklama ile ünlü şarkıcı ile tüm köprüleri attı.

"NE İLİŞKİMİZ NE DE DOSTLUĞUMUZ KALMAMIŞTIR"

İşte Erkan Çelik tarafından yapılan o açıklama; Bugüne kadar bu ilişki hakkında bir açıklama yaptım ve ondan sonra konuşmadım ama sayın Seda Sayan'ın her defasında bir yerlerden gönderme yaparak ve gerek magazinci arkadaşlara cevap vererek 'bu ilişki bitti, ben bir ilişkiyi bitirirsem geri dönüş olmaz, sadece iş ilişkimiz devam ediyor' gibi yaptığı göndermelerden sıkıldığımı belirterek iş ilişkimizi benim tarafımdan bitirildiğini ve hiçbir ilişikimizin kalmadığını burada belirtmek isterim. Ben biten bir ilişkinin ardından arkadaş kalacak yapıda biri değilim. Ne ilişkimiz ne de dostluğumuz kalmamıştır."

İşte Seda Sayan'ın ayrılık acısına dayanamadı yorumlarına neden olan fotoğrafı;

