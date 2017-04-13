Erkal'ın Hayati Tehlikesi Devam Ediyor

Sanatçı İbrahim Erkal'ın son durumu ile ilgili hastaneden açıklama yapıldı. Hastaneden yapılan açıklamada ameliyattan sonra beyin ödeminin arttığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği açıklandı. Evinin otoparkında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği anlaşılan ünlü sanatçı İbrahim Erkal ameliyata alınmıştı. Ameliyat sonrası hastane yetkilileri Erkal'ın sağlık durumu ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Hastaneden yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Beyin kanaması ön tanısı ile 12 Nisan salı günü hastanemize getirilen değerli sanatçı İbrahim Erkal'ın dün yapılan ameliyatında kanama alanı temizlenmiştir. Bu sabah yapılan son tetkiklere göre yeni bir kanamanın olmadığı ancak tıbbi tedaviye rağmen beyin ödeminin artmış olduğu gözlenmiştir. Hastamızın hayati hayati tehlikesi devam etmektedir".



(Murat Horoz/İHA)