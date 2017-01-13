Eriyen Kar Suları Yatalak Hastanın Evini Bastı

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Çakırlı köyünde eriyen kar suları, yatalak bir hastanın bulunduğu evi bastı.



Alınan bilgiye göre, ilçede 6 Ocak Cuma gününden bu yana etkili olan kar yağışının ardından hava şartları normale döndü.



Eriyen kar ve sağanak nedeniyle yükselen su, Biga'ya bağlı Çakırlı köyünde yaşayan 70 yaşındaki yatalak hasta Durmuş Şahin'e ait evi bastı.



Şahin'in eşi Muhsine Şahin'in durumu fark etmesi üzerine Durmuş Şahin, komşuları ve köy muhtarının yardımıyla evin içinden çıkarıldı.



Durmuş Şahin ve eşi, daha sonra evlerinin bitişiğinde bulunan oğluna ait eve götürüldü.