Erim, Yeni Görevine Başladı

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne atanan Mehmet Şafi Erim, görevine başladı.



Erim, yaptığı açıklamada, Ağrı'yı sosyal politikalar alanında daha ileri seviye götürmek için çaba sarf edeceklerini söyledi.



Erim, özellikle son yıllarda devletin aileye vermiş olduğu önem ve desteklerin ülkemiyi önemli bir düzeye taşıdığını belirterek, "Biz de bu fırsatlardan yararlanarak, Bakanlığımızın talimatları ve diğer paydaşlarımızın desteği ve STK'ların katkılarıyla ilimizi sosyal politikalar yönünde daha da ileriye götürmek için Bakanlığımızın Taşra teşkilatı yönetmeliğinde belirtilen görevlerimizi yerine getirmek için var gücümüzle çalışacağız." dedi.