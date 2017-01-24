Erikli Suya 1 Milyar Yatıracak

Erikli & Nestle Waters Türkiye Teknik Direktörü Sami Bulut, son 10 yılda Türkiye'ye 815 milyon lira yatırım yaptıklarını, 2020 yılına kadar ise bu rakamı 1 milyar liraya çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.



Erikli & Nestle Waters Türkiye, günde 8 milyon suyun şişelendiği dolum tesislerinde, çevreye duyarlı uygulamalar sayesinde 5 yılda 100 bin kişilik bir şehrin yıllık elektrik ihtiyacı kadar tasarruf sağlıyor. Bursa'da yayın yapan yerel gazete ve televizyon muhabirleri ile ulusal haber ajanslarının temsilcilerini Bursa'nın Kestel ilçesinde bulunan üretim tesislerinde ağırlayan Erikli & Nestle Waters Türkiye Direktörü Sami Bulut, son 10 yılda Türkiye'ye 815 milyon lira yatırım yaptıklarını, bu rakamı 2020 yılına kadar 1 milyar liraya çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. 5 yıldır Bursa Kurumlar Vergisi Rekortmenleri sıralamasında yer aldıklarını ifade eden Bulut, "Bursa'ya değer katacak adımlar atıyoruz. Ayrıca Bursa'dan kazandığımızı yine Bursa'ya yatırıyoruz. Şu anda bin 500 kişiye istihdam sağladığımız fabrikada, ayrıca Bursa ekonomisini büyütmenin yanı sıra sosyal katkı sağlamaya yönelik çalışmalar da yapıyoruz. Bursaspor'un ana sponsorları arasında yer almak bu anlamda attığımız ilk adım oldu" diye konuştu.



Erikli'nin lezzet kaynağının Uludağ olduğunu belirten Bulut, "Uludağ'ın zirvesinden Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırdığımız Erikli lezzetinin Türkiye'nin en sevilen suyu olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye'de her gün içilen 16 milyon bardak Erikli ile sektördeki liderliğimizi sürdürüyoruz. Hem ambalajlı su hem de damacana üretim hatlarında kullanılan son teknolojiyle dünyanın en hızlı dolum hattına sahibiz. Saatte 72 bin şişe üretilebilen tesislerde, günde 8 milyondan fazla su şişeleniyor" dedi.



Su ve enerji tasarrufu için iyileştirme projeleri üzerine sürekli çalışmalar yaptıklarını belirten Bulut, "Bu projeler sayesinde, 2009 yılına oranla 1 milyon 300 bin metreküp suyun yeniden doğaya kazandırılması ve yaklaşık 20 bin nüfuslu bir şehrin bir senelik su ihtiyacının korunması sağlandı" şeklinde konuştu.



Uludağ'dan gelen suyun Sağlık Bakanlığı'nın kontrolü altında bir filtre işleminden geçtiğini belirten Bulut, "Bu filtre işleminin ardından oksijenle zenginleştirilmiş ozonlama yapılarak müşterilerine ulaştırılıyor. Bu işlem sağlık açısından her hangi bir riski olmamakla beraber dünya da uygulanmaktadır. Gönül rahatlığı ile içilebilecek bir su" diye konuştu. - BURSA