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Erikli, Ekonomiye Değer Katanlar Ödülü'nün sahibi oldu

Erikli, Ekonomiye Değer Katanlar Ödülü'nün sahibi oldu

Türkiye'nin lider su markası Erikli, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından gerçekleştirilen Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde ödül alan firmalardan biri oldu.

Erikli, Ekonomiye Değer Katanlar Ödülü'nün sahibi oldu

Şirket, Kurumlar Vergisi Rekortmenleri Kategorisi'nde 7'nci sırada yer aldı. Ödülü, Erikli Nestlé Waters Türkiye Teknik Direktörü Sami Bulut aldı.

Ödül töreninde konuşan Sami Bulut, "Erikli & Nestlé Waters Türkiye olarak, daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir dünya için çalışıyor; bu çalışmalarımız sonucunda son 5 yıldır Kurumlar Vergisi Rekortmenleri arasındaki yerimizi korumaktan mutluluk duyuyoruz. Bu başarıda elbette çalışanlarımızın da büyük katkısı var, hepsine ayrıca teşekkür ediyorum. Vergisinin tamamını Bursa'ya yatıran bir şirket olarak tüm Türkiye'de ambalajlı su sektörünün lideri olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

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