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Eriğin Kilogramı 10 Liraya Düştü
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Eriğin Kilogramı 10 Liraya Düştü

Mersin'in Silifke ilçesinde mart ayı başlarında kilogramı 300 liraya kadar yükselen erik, açıkta alanda hasadın başlamasıyla 10 liradan satılıyor.

Eriğin Kilogramı 10 Liraya Düştü

Mersin'in Silifke ilçesinde mart ayı başlarında kilogramı 300 liraya kadar yükselen erik, açıkta alanda hasadın başlamasıyla 10 liradan satılıyor.

Kaynak: Dunya.com

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