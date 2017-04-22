Eriğin Kilogramı 10 Liraya Düştü
Mersin'in Silifke ilçesinde mart ayı başlarında kilogramı 300 liraya kadar yükselen erik, açıkta alanda hasadın başlamasıyla 10 liradan satılıyor.
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