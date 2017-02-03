Erhan Yazıcıoğlu, Trump'ı Canlandıracak

Oyuncu Erhan Yazıcıoğlu, "Aşk-ı Memduh" oyununda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı canlandıracak.



Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Trump'ı tiyatro sahnesine taşıyacak olan Yazıcıoğlu'na sahnede Nurseli İdiz, Volkan Severcan ve Melda Gür eşlik edecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Yazıcıoğlu, oyunun tüm dünyada keyifle izlenebileceğini belirterek, "Trump'ın dünya için ne kadar yararlı olacağı tartışılır ama bir oyuncu için çok önemli bir kaynak olacağı da şüphesiz. Aşk ilişkilerinin, dünya sorunlarının, biraz politikanın olacağı değişik bir komedi oyunu ile karşılaşacak seyirciler." ifadelerine yer verdi.



Erhan Yazıcıoğlu ile İdiz'in iki sevgiliyi canlandıracağı oyunun dünya prömiyeri, 13 Şubat'ta Trump AVM'de gerçekleştirilecek. İkiliye, anlaşamayan bir çifti canlandıracak olan Volkan Severcan ve Melda Gür eşlik edecek.