Erhan Güleryüz Konseri
ERHAN GÜLERYÜZ KONSERİ etkinliği 2017-04-29 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
ERHAN GÜLERYÜZ KONSERİ etkinliği 2017-04-29 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Bakırköy
Mekan : İBB Cem Karaca Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Yenimahalle Yanıkses Sok. (Yenimahalle Doğumevi Yanı) Bakırköy
Başlangıç Saati : 29.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 29.04.2017 22: 00: 00
Kategori : ERHAN GÜLERYÜZ KONSERİ
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io