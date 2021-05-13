Erhan Güleryüz kimdir? Erhan Güleryüz kaç yaşında?

Ayna grubuyla tanıdığımız Erhan Güleryüz son zamanlarda adı sıkça aratılan isimler arasında yer aldı. Şarkılarıyla sevilen sanatçının hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Başarılı sanatçının hayatı hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Erhan Güleryüz kimdir? Erhan Güleryüz kaç yaşında? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ayna grubuyla tanıdığımız Erhan Güleryüz son zamanlarda adı sıkça aratılan isimler arasında yer aldı. Şarkılarıyla sevilen sanatçının hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Başarılı sanatçının hayatı hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Erhan Güleryüz kimdir? Erhan Güleryüz kaç yaşında? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ERHAN GÜLERYÜZ KİMDİR?

Samim Erhan Güleryüz 13 Ocak 1966'da İstanbul'da doğan Türk müzisyen ve prodüktördür.

Erhan Güleryüz, ilkokul ve liseyi Büyükçekmece'de okudu,Büyükçekmece'de yetişti.Müziğe ortaokul yıllarında davul çalarak başlayan sanatçı, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde okurken ilk rock grubunu kurdu ve ilk konserlerini verdi. Solist olarak ilk albümü 'Güller Açtı'yı 1992 yılında çıkardı. 1996 yılında 'Meçhul Şarkıcı' olarak arabesk formunda bir albüm hazırladı. Bu albümün geliriyle Cemil Özeren, Can Güney, Alper Çakır, Ayhan Öztoplu ve Murathan Araz ile birlikte kurduğu Ayna grubunun stüdyo masraflarını karşıladı.

Erhan Güleryüz'ün solist ve gitaristliğini yaptığı Ayna grubu, çıkardıkları ilk albümleri "Gittiğin Yağmurla Gel" ile büyük ilgi çekerek Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde "En İyi Grup" ödülünü kazandı. Sanat hayatına ilk profesyonel adımını Ayna grubuyla birlikte atan müzisyen, 2002 yılında Rüzgar Yapım'ı kurdu. Birçok albümün yapım ve aranjmanını üstlendi. "Kiremit Uçuran" (2000), "Kayıkhane Durgunu" (2004) ve "Pera'da Yağmur" (2010) adlı şiir kitaplarını çıkarttı. Radyo programlarını sunmaya 2007 yılında Dünya Radyo'da "Ayna" adındaki programla başlayan Güleryüz, 2011 yılı boyunca TRT FM'de yayımlanan "Söz-Müzik: Erhan Güleryüz" isimli programı sundu. 2007 senesinden itibaren birçok TRT kanalında yayınlanan "Aynadan Yansıyanlar" adlı televizyon programının sunuculuğunu üstlendi. 2013 yılında yayına başlayan İstanbul'un ilk dijital radyosu Radyo İstanbul'un müziklerini hazırladı. 2015 yılında yönetmenliğini, prodüktörlüğünü, senaristliğini, müzisyenliğini ve baş rolünü üstlendiği İçimde Akan Nehir adlı filmi gösterime girdi.

Solo Albümleri

Güller Açtı (1992)

Garibim (1996)

Doğum Günü (2004)

Ayna Buğu-su (2005)

İçimde Akan Nehir (2015)

Ayna Albümleri

Gittiğin Yağmurla Gel (1996)

Gittiğin Yağmurla Gel & Ceylan Remix (1997)

Dön Bak Ayna'ya (1998)

Şarkılar ve Türküler (1999)

Çayımın Şekeri (2000)

Bostancı Durağı (2002)

Denizden Geliyoruz (2004)

Nefes (2006)

Asmalı Mescit (2010)

Mavi Şarkılar (2011)

İçimde Akan Nehir (2015)

20. Yıl (1. Bölüm) (2017)

Öpsem Geçer mi? (2020)

Ölsem de Kurtulsam (2013)

Sevmek (2015)

Severek Ayrılanlar (20.yıl özel) (2017)

Mimoza (2018)

Sultan (2019)

İstanbul (2020)

Şiir Kitapları

Kiremit Uçuran (2000)

Kayıkhane Durgunu (2005)

Kiremit Uçuran/ Tile-Blaster (2006)

Pera'da Yağmur (2010)

ERHAN GÜLERYÜZ KAÇ YAŞINDA?

Erhan Güleryüz 1966 doğumlu olup 55 yaşındadır.