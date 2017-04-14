- Erhan Elmastaş: "Biriz, beraberiz"

Bandırmaspor kenetlendi



BALIKESİR - TFF 1. Lig'de mücadele eden Bandırmaspor'da ligin bitimine 7 hafta kala birlik ve beraberlik hareketinin başladığını vurgulayan Başkan Erhan Elmastaş, "Bugün birlik ve beraberlik mesajımızı taraftarımızla birlikte verdik. Biriz, beraberiz" dedi.

Bandırmaspor Başkanı Erhan Elmastaş ve yönetim kurulu üyeleri, bugün tesislerde düzenledikleri basın toplantısında teknik direktör Mustafa Uğur'a takımı emanet ettiklerini ve ligde kalmak için camia olarak kenetlendiklerini söyledi.

Başkan Elmastaş yaptığı açıklamada, "Kuruluşundan itibaren şehrimizi çeşitli liglerde temsil eden kulübümüz, özelikle 7-8 sezondur büyük çabalarla çıkmayı amaçladığı 1. Lig hasretini 2015-2016 sezonunda play-off müsabakaları ile dindirmiştir. Şehrimizi ilk defa TFF 1. Lig'de temsil etme şansını yakaladık. Öncelikle şampiyon olduğumuzun ertesi günü yoğun bir çalışma içerisinde çıktığımız lige uyum sağlama çalışmaları yapmak bizlere nasip oldu. Lig kriterlerine uyum sağlamak, yeni bir takım kurmak ve geleceğe sağlam bir kulüp yapısı teslim edebilmek amacıyla büyük bir heyecan ve Bandırmaspor sevgisi ile çalışmalara başladık" ifadelerini kullandı.

"Bu lige çıkmak için hiçbir hazırlık yapmamışız"

Erhan Elmastaş, Bandırmaspor'un 7-8 yıl boyunca bu lige çıkmak için mücadele ettiklerini ancak 1. Lig'e çıktıklarını zaman bu lige dair hiçbir hazırlığın yapılmamış olduğunu fark ettiklerini ifade ederek, "Kendimizce takdir edilmeyi beklediğimiz bir çok noktada eleştiri aldık. Bu eleştiriler kimi zaman bize farkındalık verdi, kimi zaman da moral bozukluğu yaşattı. Takımımızın bugün geldiği durum Bandırmalıyım ve Bandırmasporluyum diyen hiç kimseyi mutlu etmemektedir. Ligin bitmesine 7 maçımız kaldı. Geçmiş sezonda oynadığımız play-off ruhunu camiamızda canlandırarak takımımızı bu ligde bırakacağız. Şimdi sahiplenme ve Bandırmaspor armasını bu ligde tutabilmek için birlik olma zamanı. Buradan tüm Bandırmaspor sevdalılarına, iş adamlarına, mülki amirlerimize hep beraber olarak şehrimizin marka değeri olan Bandırmaspor'umuza destek olmaya davet ediyoruz. Sezon başından itibaren maçlarımız öncesi haberlerimiz de samimiyetle paylaştığımız, 'Sen Yoksan bir eksiğiz' sloganının karşılığını çok fazla görememenin üzüntüsünü yaşarken yine de her şey bitmeden kalan yedi final maçımızda bu kez, 'Bandırmaspor aşkı ile herkes ayağa' diyerek bir kurtuluş hikayesini hep birlikte yazmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

"Biriz, beraberiz"

Bandırmaspor Kulüp Başkanı Elmastaş, sosyal medyada yönetim kurulunun birlik ve beraberliğinin bozulduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, "Bugün iki arkadaşımız malum sebeplerinden dolayı aramızda değil. Hiçbir kararımızda yönetim kurulu kendi arasında alacağı kararlarda tüm yönetim kurulu arkadaşlarımızla, hatta toplantıya katılamayanlarla telefon trafiği şeklinde kararlarımızı aldık. Şu anda buraya katılamayan arkadaşlarımız ya sağlık nedenlerinden ya da şehir dışı işleri nedeniyle aramızda yoklar. Biz bugün birlik ve beraberlik mesajımızı taraftarımızla, tribün liderimizle birlikte verdik. Biriz, beraberiz" şeklinde konuştu.

Bazı medya organlarında ligdeki düşmelerin kalkacağına yönelik haberler hakkında da görüşlerini açıklayan Elmastaş, bu konuda Federasyon yetkilileri ile görüştüklerini ve bu uygulamanın 2019 yılında uygulamaya konacağını öğrendiklerini belirtti.