Erhan Ali Yılmaz'dan Mindfulness Eğitimi 101, Ankara "Workinton Next Level"da…



Uluslararası konuşmacı ve yaratıcı yönetmen Erhan Ali Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu, açıldığı günden itibaren farklı şehirlerde binlerce kişiye ulaşan, bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış verilere dayanan, beynimizi yeniden yapılandırmayı öğrendiğimiz zihinsel fitness programı "Mindfulness 101", Workinton Next Level'ın muhteşem atmosferinde Ankara'da sizlerle buluşuyor.



Harvard'lı psikolog Matthew A. Killingsworth 2010 yılında 2250 kişiden toplanan 250.000 data üzerinde bir araştırma yapıyor. ve uyanık olduğumuz zamanın %47'sinde dikkatimizin yaptığımız iş dışında başka yerlere dağıldığı ve bu durumun kronik mutsuzluğun başlıca sebeplerinden biri olduğunu keşfediyor.



Odaklanamama ve düşüncelerde kaybolma malesef hayat kalitemizi önemli ölçüde düşürüyor. Yine de karamsarlığa kapılmamıza gerek yok, çünkü bazı iyi haberler de var.



Mindfulness, çoğumuzun hayatında olan bu probleme basit ve etkili bir çözüm sağlıyor.



Mindfulness nedir?



Mindfulness zihinsel bir beceridir. Dikkatimizi geliştirerek, iç ve dış dünyamızda olan olayları yargılamadan gözlemleyebilmek olarak tanımlanır.



Harvard'da 30 yıldır araştırılan, etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış mindfulness egzersizleriyle, yorgun beyninizi dinlendirirken dikkatinizi güçlendirebilirsiniz.



Oprah'dan Apple CEO'su Tim Cook'a, Michael Jordan'dan Keanu Reeves'e, Amerikan deniz piyadelerinden, Olimpiyatlarda tüm zamanların en iyi sporcusu Michael Phelps'e kadar otuz milyon Amerikalı'nın uyguladığı Mindfulness egzersizlerini kolayca öğrenip günde yalnızca 10 dakikanızı ayırarak 2 hafta içinde Mindfulness egzersizinin hayatınızın her alanında yaratacağı faydaları deneyimleyebilirsiniz.



Eğitime kimler katılmalı:



Modern hayatın stresi altında çalışan, odaklanamayan, mutlu olmakta zorluk çeken, zihinsel olarak çabuk yorulan, iş ve özel hayatı dengelemek isteyen herkes.



Eğitimde kazanılan beceriler:



Düşüncelerin günlük hayatı etkilemesini yönetebilme



Odaklanabilme



Mutluluk düzeyini artırma



Dikkati geliştirme



Stresli durumları yönetme ve günlük hayat stresini azaltma



Beden ve zihin farkındalığı kazanma



Zor duygularla başa çıkma



Aktif dinlemeyle ilişkileri dönüştürme



Eğitim Programı:



Kayıt ve kabul: 09: 30 -10: 00



İlk bölüm: 10: 00-12: 30



Öğle arası: 12: 30-13: 30



İkinci bölüm: 13: 30-16: 30



Erhan Ali Yılmaz kimdir?



Erhan Ali Yılmaz son 10 senede Miami, Stockholm, Riga, Kiev ve İstanbul'da yaşadı. Bu süre zarfında bir yandan Diesel, Starbucks, Nokia, Vodafone, Audi ve Nivea gibi dünyanın en iyi markalarına hizmet verdi, diğer taraftan da uluslararası pek çok üniversite ve konferansa eğitimci ve konuşmacı olarak katıldı.



2011 yılının sonlarında nörobilime olan merakı sayesinde Mindfulness kavramıyla tanıştı. Sonrasında uyguladığı Mindfulness egzersizleri hayatını olumlu anlamda dramatik şekilde değiştirdi. Bu olay yaşamında bir dönüm noktası oldu ve kariyerinin devam eden yıllarında profesyonel dünyadan arta kalan zamanını mindfulness kavramı üzerine yaptığı çalışmalara adadı.



2015 yılında Mindfulness kavramını Türkiye'de duyurmak ve daha çok hayata pozitif anlamda dokunmak için Mindful Academy'i kurdu.



2016 yılında Türkiye'de ve uluslararası alanda 300'ü kurumsal yönetici olmak üzere 1000 üzerinde kişiye Mindfulness eğitimi verdi. Erhan Ali Yılmaz, bugün Mindful Academy'de yurt içi ve yurtdışında mindfulness temelli eğitimler vermeye devam ediyor.



Sıkça sorulan sorulara cevaplar



Eğitim için bir yaş sınırlaması olmasa da içerikten keyif alabilme ve takip edebilme açısından 13 yaşından büyüklerin katılmasını tavsiye ediyoruz.



Eğitim sabahında, küçük atıştırmalıklar size bekliyor olacak, siz yine de hafif bir kahvaltı yaparak ve sizi sıkmayacak elbiseler giyerek gelirseniz eğitimden daha fazla keyif alırsınız.



Eğitim süresince her saat başı kahve ve çay molaları olacak.



Mekana ulaşım bilgilerini aşağıda görebilirsiniz. Vale hizmeti mevcut ve ücretlidir.



Adres: Kızılırmak Mah. Eskişehir yolu No: 3 Next Level ofis binası asma kat. (Workinton Next Level Şubesi)



Etkinlik ile ilgili daha detaylı sorularınız için i[email protected]'ya mail atabilir ya da 0(533) 2102892'den Mindful Academy'ye ulaşabilirsiniz.



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : Workinton Next Level Ankara



Mekan Adresi : Kızılırmak Mah. Eskişehir Yolu No: 3 Next Level Ofis A Blok



Başlangıç Saati : 29.04.2017 09: 30: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 11: 30: 00



Kategori : Erhan Ali Yılmaz'dan Mindfulness Eğitimi - 101



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır