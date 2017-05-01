Erhan Afyoncu: "Kut'ül Amare İngilizlerin En Büyük Utancıdır"

Eyüp Belediyesi Kut'ül Amare Zaferinin 101'inci yıl dönümü için özel bir panel düzenledi. Savaşın yapıldığı dönemde Osmanlı İmparatorluğu'nun çok önemli sorunlarla boğuştuğunu belirten Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, "Tüm bu zorluklara rağmen kazanılan bu zafer çok önemlidir. Bu zafer, İngiliz tarihinin en büyük utançlarından birisidir" dedi.



1'inci Dünya Savaşı'nın Irak Cephesi'nde, Osmanlı Devletinin, İngilizlere karşı kazandığı kuşatma olan Kut'ül Amare Zaferi'nin 101. yıl dönümü Eyüp Kültür Sanat Merkezi Hayali Sait Tiyatro Salonu'nda düzenlenen "Kut'ül Amare Özel Etkinlik" paneliyle anıldı. Panel, fuaye alanında açılan sergi ve kokteyl eşliğinde başladı. Kut'ül Amare kuşatmasına ait fotoğraflardan oluşan sergi, Eyüplüler tarafından yoğun ilgi gördü.



Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın ve Eyüp Kaymakamı Abdullah Dölek'in katılımıyla gerçekleşen panelin moderatörlüğünü İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz'ın yaptı. Panele Prof. Dr. Vahdettin Engin, Prof. Dr. Erhan Afyoncu ve tarihçi Muzaffer Albayrak konuşmacı olarak katıldı.



İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Yılmaz, Kut'ül Amare zaferinin unutulmaz bir başarı olduğunu belirterek, "1'inci Dünya Savaşı yıllarında imkansızlıklar içerisinde Allah'ın yardımı ile ortaya koyduğumuz çok önemli bir başarıdır. Bu başarının birincisi zaferle sonuçlanması, diğeri ise bölge halkları ile olan Arap ve Kürt kardeşlerimizle sağlamış olduğumuz birlik ve beraberliktir. İnanç kardeşliği etrafında sömürgeye, batıya, haçlı zihniyetine karşı direnişimizin sağlanmış olmasıdır" dedi.



Kut'ül Amare'nin Bağdat yolu üzerinde küçük bir yer olmasına rağmen dünya tarihi açısından çok önemli olduğunu anlatan Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ise, o dönemde İngilizler ve Almanlar arasında hakimiyet yarışı olduğunu belirtti.



Osmanlı'nın başlattığı Bağdat Demiryolu projesinin 1'inci Dünya Savaşı'nın önemli sebeplerinden biri olduğunu ifade eden Afyoncu, "Bağdat demir yolu 1. Dünya Savaşı'nda İngilizlere bir tehdit oluşturuyor. 1'inci Dünya Savaşı'nda bizim nüfusumuz yok. Türkiye'nin nüfusu 20 milyon. Savaştığımız devletlerden Rusya'nın nüfusu 175 milyon. Bizim çıkardığımız asker sayısı 2 milyon, Rusların çıkardığı asker sayısı 11 milyon, İngilizlerin 9 buçuk milyon, Almanların 12 milyon askeri vardı. Demiryolu, enerji, kömür anlamında Türkiye çok geride. Bu kadar zor şartlara rağmen Çanakkale ve Kutul Amare çok önemli başarılardır. 29 Nisan 1906'da 13 bin 309 İngiliz er, erbaş ve subayını Kutul Amare de esir aldık. Bu İngiliz tarihinin en büyük utançlarından birisidir" şeklinde konuştu. - İSTANBUL