Ergo-Mıyc Kış Trofesi Yat Yarışları Beşinci Ayağı Başladı

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen yarışların beşinci ayağına, Rusya ve Türkiye'den 25 yatla yaklaşık 220 kişi katıldı.



Yelkenli yatlar, sabah saatlerinde bağlı bulundukları marinadan çıkarak körfeze açıldı. Yarışçılar, start öncesi yatlarla antrenman turları attı.



Hakem heyeti, yarış için uygun rüzgarın çıkmasını bir süre bekledi. Rüzgarın çıkmasının ardından, hakem heyeti yarışı başlatan telsiz anonsunu yaptı. Dubaların etrafından ilk önce dönerek birinci olmak için mücadele veren yatlar, körfezde renkli görüntüler oluşturdu. Kıyıdaki vatandaşlar, yelkenlileri ilgiyle izledi, fotoğraf çekti.



MIYC Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Kalaycı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk gün yarışlarında tek ve uzun bir rotalı yarış yaptıklarını belirterek, "Koy içinde start alıp açık denizden sonra koy içinde kale önünde finişe geldik. Yarış yatların birbirine yakın mücadelesiyle geçti. Yarışlar 3,5 saat sürdü. Emniyetli güzel bir yarış yaşadık." dedi.



Yarışların beşinci ayağı, yarınki mücadelelerle tamamlanacak.