Ergo-Mıyc Kış Trofesi Yat Yarışları

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen ERGO-MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın beşinci ayak mücadelesi sona erdi.



Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen yarışların beşinci ayağına, Hollanda, Rusya ve Türkiye'den 25 yat ile 200'ü aşkın sporcu katıldı.



Başhakem 13 yaşındaki Ada Göktan oldu



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yarışın başhakemliğini 13 yaşındaki Ada Göktan yaptı. Yarışmacılar, başhakem ve bütün çocukların bayramlarını telsizle kutladı.



MIYC Yönetim Kurulu Başkanı İhsan kalaycı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5. ayak yarışlarının çok güzel rüzgarlarda yapıldığını söyledi.



Bayram gününde yarışmanın güzelliğini yaşadıklarını dile getiren Kalaycı, "Yarışabilecek en iyi şartlarda yarıştık. Temiz yarışlar oldu. Güzel mücadeleler oldu." dedi.



Kalaycı, ERGO-MIYC Kış Trofesi'nin son ayağı 6. Ayak Yarışları'nın 13-14 Mayıs'ta yapılacağını kaydetti.