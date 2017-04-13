Ergin 'Evet' Kampanyasına Destek Verdi

Diyarbakırlı iş adamı Süleyman Ergin, ağırladığı muhtarlardan referandum a destek istedi.



Diyarbakır'ın Karacadağ bölgesine bağlı 20 muhtarı Afyonkarahisar'da bir termal otelde ağırlayan Ergin, muhtarlardan Karacadağ'a yakışır bir 'Evet' çıkarılmasını istedi. Muhtarlara hitap eden Ergin, "Değerli arkadaşlar öyle bir çalışalım ki Karacadağ'a yakışır bir evet çıkartalım. Karacadağ insanı onurludur merhametlidir devletine bağlıdır, el birliği ile çalışıp mücadele ederek referandum da 'evet' oyu kullanarak Cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuzu hissettirelim. Referandumdan "evet" çıkarsa halk huzuru bulacak inşallah. Artık halk huzur istiyor, gözyaşı istemiyor, acılar, dramlar, insanların ölmeleri ile bir kirli savaşın kime ne faydası oldu. Terörün, şiddetin insanlığa faydası olmamıştır. Artık yeter insanlık için, ülkemizin geleceği için, evet demeliyiz. Hepimiz insanız paylaşılmayacak ne var, bu topraklar hepimize yeter" diye konuştu.



Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yolunu takip edeceklerini de belirten Ergin, "Biliyorsunuz ilaç kuyrukları, hastanede rehin kalan hastalar vardı. Yakınları hastalarının ölmeleri için dua ediyorlardı. Şimdi hükümetimiz yıllardır bakım ücreti veriyor, şuan ise hastalarının yaşamaları için dua ediyorlar. AK Parti ve değerli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde güzel ülkemiz Türkiye'de milli gelir yükseldi. IMF'ye borç sıfırlandı, hayaller gerçek oldu, TL'nin itibarı arttı, enflasyon ve işsizlik tek hane, ihracat ve turizmde rekor kırıldı, dev projelerle tanıştık. Bu dönemde Asya ve Avrupa kıtalarını deniz altından birbirine bağlayan rüya Marmaray hizmete açıldı. Türkiye'nin ilk kez hızlı trenle tanıştığı bu dönemde Ankara-Eskişehir, Ankara- Konya, Eskişehir-Konya yüksek hızlı tren hatlarının ardından, İstanbul-Ankara hattı da hizmete girdi. Boğazın altından araçların geçişine imkan verecek Avrasya Tüneli yapıldı, bunun yarı sıra duble yollar Türkiye'yi sardı" dedi.



15 Temmuz darbe kalkışmasında tüm Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, arkasında durduğu gibi bu referandum da da 'Evet' diyeceğini belirten Ergin, açıklamalarını şöyle sürdürdü:



"15 Temmuz hain darbe girişiminde halk tek vücut olarak Cumhurbaşkanımızın yanında durdu. 15 Temmuz'da olduğu gibi referandum da da tek vücut halinde Cumhurbaşkanımızın yanında olacağız. Onun sayesinde ülkemiz hizmet gördü, 15 yıl önce hastanede kuyruklar vardı, sona erdi. Engelliler değer kazandı, dul ve yetimler artık maaş almaktadırlar. Sabah namazında hastane kuyruklarında fiş almak ve ilaç almak için sıraya girmeler unutulmadı. Bunların yanı sıra ilk yerli savaş helikopteri, ilk yerli tank, savaş gemisi, ilk insansız hava aracı üretildi. Anlatmakla bitiremediğimiz hizmetleri halkımıza seferber edildi. Kalbimizle, gönlümüzle oyumuzu 'evet' olarak kullanacağız. Bizi birbirimize kırmaya çalışan dış ülkelere asla fırsat vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Allah'ın izniyle başkan yapacağız onun yolunda gideceğiz, sevgimiz mezara kadar gidecektir".



Muhtarlar da Süleyman Ergin'i büyükleri olarak gördüklerini belirterek, kendilerinin bir aile olduklarını ülkenin geleceği ve güçlenmesi için sandıkta 'Evet' oyu kullanacaklarını söyledi. - DİYARBAKIR