Ergin Ataman'ın Basın Toplantısı İptal Edildi

FutbolArena - Ergin Ataman'ın milli takımı çalıştırdığı dönemle alakalı birçok önemli açıklamaya imza atıp gizli kalan her şeyi açıklayacağını duyurduğu toplantı, sürpriz şekilde iptal edildi.



ERGİN ATAMAN'IN BASIN TOPLANTISI NEDEN İPTAL EDİLDİ?



Galatasaray Kulübü bu konu hakkında, "Galatasaray Odeabank'ın yoğun maç trafiği nedeniyle bugün başantrenörümüz Ergin Ataman'ın yapmayı planladığı basın toplantısı iptal edilmiştir" bilgisini verdi.



Ergin Ataman bu basın toplantısı için tüm yakınlarına, "Milli takım sürecinde yaşadığım gizli kalmış birçok şeyi açıklayacağım ve bu açıklamalar Galatasaray, spor kamuoyunda infial yaratacak" demişti.