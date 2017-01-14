Ergin Ataman'dan Milli Takım Sorusuna Kafa Karıştıran Cevap

FutbolArena - Eurocup şampiyonu ünvanıyla geldiği THY Euroleague'de istediği performansı sergilemeyen Galatasaray Odeabank, seyircisi karşısında ağırladığı Zalgiris'i 87-79 mağlup etmeyi başardı.



Galibiyet sonrası basın mensuplarına konuşan Galatasaray koçu Ergin Ataman, A Milli Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevi için teklif alıp almadığına yönelik bir soru üzerine, "Hayırlısı olsun. Milli takım konusunda konuşmak istemiyorum. Aslında konuşacağım çok şey var ama bunu daha sonraya saklıyorum." diye konuştu.



GALATASARAY ODEABANK TRANSFER YAPACAK MI?



Transfer konusuna açıklık getiren Ataman, "Bir süre daha böyle devam edeceğiz. Her yeni gelen oyuncunun bir uyum sorunu oluyor. Şu aşama bir transfer düşünmüyorum. Avrupa Ligi'nde transfer 1 Mart'ta bitiyor. Ondan önce son bir hakkımızı kullanırız. Hangi bölgeye kullanacağımız önümüzdeki maçlar belirleyecek." ifadelerini kullandı.



'İDDİAMIZ YOK'



Takımın galibiyetinden memnun olduğunu söyleyen Ataman, "Bu akşam iyi basketbol oynadık. Maçta 21 asist yaptık. Şut yüzdelerimiz gayet iyi. Bir tek ribauntlarda zaman zaman sıkıntı çektik. Buna rağmen tehlikeli bir takımı yenmeyi başardık. Avrupa Ligi'nde yolumuza devam edeceğiz. Çok fazla iddiamız olduğunu söyleyemeyiz. Şu anda 5 galibiyetimiz var. Her maça kazanmak için çıkacağız. Sonunda da nereye gittiğimizi göreceğiz." dedi.