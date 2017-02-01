FutbolArena - Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman'ın gündeme dair konularla ilgili önemli açıklamalarda bulunacağı belirtildi. Ergin Ataman'ın özellikle milli takımda Ufuk Sarıca'nın göreve getirilmesi ve TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile ilgili önemli açıklamalar yapması bekleniyor.
Ergin Ataman'ın ayrıca Fenerbahçe ile oynanan maç öncesi Melih Mahmutoğlu'nun açıklamalarıyla ilgili de cevap vereceği ifade edildi.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da basın toplantısı düzenleyecek. Ergin Ataman'ın gündeme dair çok önemli açıklamalar yapacağı basın toplantısı 1 Şubat 2017'de saat 13: 00'te başlayacak.
Ergin Ataman'ın Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da yapacağı basın toplantısı takip etmek isteyen medya mensuplarının 1 Şubat 2017 Çarşamba sabahı günü saat 09: 00'a kadar gsmedia@galatasaray.org adresine gerekli bilgileri göndererek akreditasyon işlemlerinin tamamlamaları rica olunur."
Ergin Ataman'dan Flaş Karar! Konuşacak...
FutbolArena - Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman'ın gündeme dair konularla ilgili önemli açıklamalarda bulunacağı belirtildi.
FutbolArena - Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman'ın gündeme dair konularla ilgili önemli açıklamalarda bulunacağı belirtildi. Ergin Ataman'ın özellikle milli takımda Ufuk Sarıca'nın göreve getirilmesi ve TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile ilgili önemli açıklamalar yapması bekleniyor.