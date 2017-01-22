Ergi Kırkın Çiftlerde Turnuvaya Veda Etti

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta milli tenisçi Ergi Kırkın ve Fransız partneri Corentin Moutet, gençler kategorisi çift erkeklerde turnuvaya ilk turda veda etti.



Gençler kategorisi çift erkekler ilk turunda, milli tenisçi Ergi Kırkın ve partneri Corentin Moutet ile Yeni Zelandalı Finn Reynolds ve Portekizli Duarte Vale ikilisi karşılaştı.



İlk seti 6-1 kazanan milli tenisçi ve Fransız partneri, ikinci seti 6-4, final setini ise 10-7 kaybederek mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı.



Çiftlerde turnuvadan elenen Ergi, gençler kategorisi tek erkekler ikinci turunda, yarın Avustralyalı Chase Ferguson ile mücadele edecek.