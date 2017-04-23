Ergene Veli·meşespor 3. Lig'e Çıktı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) play-off müsabakasında Ergene Veli·meşespor, Modafen Spor'u 2-0 yenerek, Spor Toto 3. Lig'e çıktı.



Kütahya Dumlupınar Stadı'nda oynanan ve ilk yarı berabere tamamlanan maçın 64. dakikasında Ergene Veli·meşespor, İlker Ataseven'in attığı golle 1-0 öne geçti.



Ardından Ergene Veli·meşespor'un yabancı oyuncusu Patrick Etoga, 90. dakikasında bir gol daha atarak skoru 2-0 yaptı.



Rakibi Modafen Spor'u 2-0 yenen Ergene Veli·meşespor, bu sonuçla 3. Lig'e çıkmaya hak kazandı.



Maç sonunda Ergene Veli·meşespor oyuncuları ve taraftarları büyük coşku yaşadı.