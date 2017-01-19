Ergene İlçe Güvenlik Toplantısı Düzenlendi

Ergene İlçe Güvenlik Toplantısı Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak başkanlığında Ergene'nin Velimeşe Mahallesi'nde yer alan Şehit Arman Galata İlkokulu'nda düzenlendi.



Kaymakam Kızıltoprak başkanlığında düzenlenen toplantıya, Ergene İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Erkan Çiner, Ergene İlçe Emniyet Müdürü Mustafa İzzet Ersoy, Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Kurban, Velimeşe Mahallesi Muhtarı Mehmet Erkul, okul yöneticileri okul aile birliği temsilcileri katıldılar.



Toplantıda, okuldaki güvenlik tedbirleri, güvenlik kameralarının düzenli olarak kontrol edilmesi, okul yolundaki eksikliklerin giderilmesi için yapılması gereken çalışmalar, velilere ve öğrencilere uyuşturucuyla mücadele konularında bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi, eğitim öğretim kalitesinin yükseltilmesi için düzenlenecek faaliyetler görüşüldü. - TEKİRDAĞ