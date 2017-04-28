Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen "Ergene Havzası Koruma Eylem Planı Bölgesel Değerlendirme Toplantısı"na katıldığını bildirdi.





Başkan İşbilen, yaptığı yazılı açıklamada, Ergene nehrindeki kirliliği konusundaki analiz raporlarına da dayanarak, hızla sorunun çözümlenmesi gerektiğini ifade etti.



Lüleburgaz Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda Ergene'nin temizlenmesi için çalıştıklarını aktaran İşbilen, şunları kaydetti:



"Toplantıda, Uzunköprü Belediyesi Atıksu Arıtma Tesislerinin hali hazır eksik durumu hakkında bilgi verdik. DSİ Bölge Müdürüne eksikliklerin tamamlanması için ihalenin ne zaman yapılacağını ve teslim tarihini sordu. Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri inşaatının başladığını belirttik."