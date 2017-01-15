Ergene Havzası Koruma Eylem Planı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Ergene Nehri üzerine yapılacak atık su arıtma tesisleri için Sivil Topluk Kuruluşlarına (STK) bilgilendirme toplantısı yapıldı.



Ergene Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Ergene Havzası Koruma Eyleme Planı çerçevesinde yürütülen projeler kapsamında olan atık su arıtma tesisleri hakkında STK'ların bilgilendirildiği belirtildi.



Açıklamada, STK'lara atık su arıtma tesislerinin yapım aşamasının geldiği nokta ve Ergene Nehri'ne vereceği faydaları hakkında bilgiler verildiği kaydedildi.



Toplantıya, Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak ve Ergene Derin Deniz Deşarj AŞ Genel Müdürü Mehmet Ceyhan'ın katıldığı bildirildi.