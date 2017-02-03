Ergene'den Kısa Kısa

Ergene Kaymakamlığı ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yöresel yemeklerin tanıtıldığı "Ergene Mutfağı" isimli kitabın ilk basımı yapıldı.



Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, kitapta ilçenin yöresel ürünlerinin hazırlanışının anlatıldığı belirtildi.



Açıklamada, kitap ile kültürel etkinliğin arttırılmak istendiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:



"Halk Eğitim Müdürlüğü ve Kent Konseyinin katkılarıyla hazırlanan ve ilçemizin yemek kültürünü tanıtmayı amaçlayan kitabın ilk basımı yapılarak yayımlandı. Ergene Doğal Ürünler pazarında halkımıza tanıtım ve dağıtımı yapılan kitap oldukça beğeni topladı."









Tekirdağ'da Haleplilere yardım



Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Halep'ten tahliye edilen siviller için Ergene Kaymakamlığı, Kızılay Ergene Şubesi ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ergene Temsilciliğince düzenlenen yardım tırı yola çıktı.



Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, yardım tırı içindeki malzemelerin Sivil Toplum Kuruşları (STK) ve halk tarafından gelen yardımlarla toplandığı belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Ergene Kaymakamlığı, Kızılay Ergene Şubesi ve TÜGVA Ergene Temsilciliği öncülüğünde ilçede bulunan diğer STK'ların ve halkımızın desteğiyle toplanan bir tır un Cilvegözü sınır kapısında Türk Kızılayı Gaziantep Ülke Alan Koordinatörlüğü ve Sınır Yardımları Operasyon Yönetim Müdürlüğüne teslim edilmek üzere yola çıktı."