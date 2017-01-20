Ergene'den Kısa Kısa

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde "Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi ve Meslek Liseleri ile Sektörün İşbirliği" konulu toplantı yapıldı.



Ergene Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Kaymakam Fatih Kızıltoprak'ın başkanlık yaptığı toplantıda mesleki liseler ve iş sektörü ile ilgili değerlendirme yapıldığı belirtildi.



Açıklamada, toplantıya Ergene Belediye Başkan Yardımcısı Ayça Çevikelli, Ergene Organize Sanayi Bölge Müdürü Nuray Kıran, Velimeşe Organize Sanayi Bölge Müdürü Murat Sınar, Ergene Halk Eğitim Müdürü Özgür Esur ve meslek lisesi müdürlerinin katıldığı kaydedildi.



Yarıyıl tatili başladı



Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak yarıyıl tatili dolayısıyla ilçede düzenlenen törene katıldı.



Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada Kaymakam Kızıltoprak'ın bazı öğrencilere karne verdiği belirtildi.



Açıklamada törendeki sözlerine yer verilen Kızıltoprak, "Geleceğimizin teminatı siz çocuklarımızın daha iyi eğitim almaları için ne yapılması gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Sizlerden tek beklentimiz ise çok çalışmanız, kendinizi en iyi şekilde yetiştirmenizdir. Hepinizin karnelerini tebrik ediyorum. Tatilinizi bol bol dinlenerek ve kitap okuyarak geçirmenizi diliyorum." dediği bildirildi.