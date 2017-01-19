Ergene'den Kısa Kısa

Ergene Kaymakamı Fatih Kzıltoprak, ilçede ikamet eden şehit ailelerini ziyaretini sürdürdü.



Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Şehit Mustafa Erişen'in, Ulaş Mahallesi'ndeki ailesini ziyaret eden Kızıltoprak, ailenin talep ve ihtiyaçlarını dinledi.



Ziyarette, Kaymakam Kızıltoprak'a, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Erkan Çınar da eşlik etti.



Ergene'de okul güvenliği ele alındı



Ergene ilçesinde okullarda alınması gereken güvenlik önlemleri için toplantı düzenledi.



Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Şehit Piyade Onbaşı Arman Galata İlkokulunda Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak'ın başkanlığında yapılan toplantıda, okullardaki güvenlik tedbirleri ele alındı.



Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Erkan Çınar, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa İzzet Ersoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Kurban, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanlarının katıldığı kaydedildi.