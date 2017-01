Ergene'den Kısa Kısa

Ergene Belediye Korosu konser düzenledi.



Ergene Belediye Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Sakın Geç Kalma Erken Gel" sloganıyla Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi'nde konser düzenlendi.



Şef Nilay Döldös yönetiminde yapıldığı ifade edilen konserde, kanserde erken teşhis üzerine yapılan çalışmaların önemine dikkat çekildiği belirtildi.



Yapılan açıklamada ayrıca, Ergene Belediye Başkan Yardımcısı Ayça Çevikelli şu ifadelere yer verdi:



"Belediyemiz adına önemli hizmet ve projelerimizi halkımıza sunarken, sosyal sorumluluk bilincini arttırmak için düzenlenen etkinliklere desteğimiz her alanda devam etmektedir. Bu bilinçle ülkemizde çevremizde sıkça rastladığımız kanser hastalığına erken teşhis bilincini arttırmak için Ergene Belediye Koromuz Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi'nde sahne aldı."



Ergene'de toplu nikah



Ergene Belediyesinin geleneksel toplu nikah töreni için kayıtlar başladı.



Belediye Başkanı Rasim Yüksel, AA muhabirine açıklamasında her yıl olduğu gibi bu yıl da ilçede toplu bir nikah töreni yapacaklarını söyledi.



Tören öncesi hazırlıklar kapsamında, kayıtların başladığını da belirten Yüksel, ilçe sınırları içinde ikamet eden ve ihtiyaç sahibi çiftlere yönelik düzenlenen toplu nikah töreni için son başvuru tarihinin 31 Ocak Salı günü olduğunu belirtti.



Yüksel, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde gerçekleştirilecek olan nikah törenine katılacak çiftlerin, 31 Ocak tarihine kadar Ulaş Mahallesi'ndeki Belediye Hizmet Binası'nda bulunan nikah memurluğuna kayıt yaptırması gerektiği dile getirerek, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneksel toplu nikah töreni yapacağız. 14 Şubat Sevgililer Günü gibi özel bir güne denk getireceğimiz bu törende, ihtiyaç sahibi, bir şekilde nikahlarını kıydıramamış olan çiftlerimize kucak açıyoruz. Bu çalışmayı önümüzdeki yıllarda da devam ettirmeyi planlıyoruz." dedi.



Ergene'de yol onarım çalışmaları



Ergene Belediyesi, kar yağışının ardından bozulan yollarda onarım çalışmalarına başladı.



Belediye Başkanı Rasim Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde bölgede etkili olan kar yağışının ardından bozulan yollara müdahale etmeye başladıklarını söyledi.



Sağlık, Yeşiltepe Mahalleleri ve ana arterlerden olan Edirne Caddesi'ndeki yollarda bozulmaların yaşandığını gördüklerini ifade eden Yüksel, ekiplerinin yollarda belirledikleri program dahilinde çalışmalarına başladıklarını belirtti.



Yüksel, halkın daha rahat ve iyi şartlarda yaya ve araçlarıyla yolculuk yapmaları için gerekli önlemleri aldıklarını dile getirerek, "Geçtiğimiz günlerde bölgemizde yoğun bir kar yağışı yaşandı. Bundan dolayı birçok yolumuzda bozulmalar meydana geldi. Ekiplerimiz, belirledikleri program çerçevesinde, aciliyet sırasına göre buralara müdahale ederek gerekli çalışmayı yapıyor." dedi.